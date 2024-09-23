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"Перуджа" Плотницкого в третий раз подряд выиграла Суперкубок Италии

Понедельник 23 сентября 2024 12:28
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"Перуджа" Плотницкого в третий раз подряд выиграла Суперкубок Италии Фото: Олег Плотницкий (крайний слева) начал сезон победой (facebook.com/SirSafetyPerugiaVolley)
Автор: Антон Федорцив

Украинский волейболист Олег Плотницкий приложился к победе "Перуджи" над "Трентино" в битве за первый трофей нового сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

27-летний украинец завоевал очередной кубок на Апеннинах. Он помог "Перудже" одержать непростую победу в Суперкубке Италии.

Матч против "Трентино" растянулся на пять сетов. "Перуджа" уверенно взяла первую партию, но затем безапелляционно уступила в двух следующих. Впрочем, в четвертом и пятом сетах команда Плотницкого довольно уверенно разобралась с победителем регулярного чемпионата сезона 2023/24.

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой области, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Затем перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне 2019/20 сменил прописку в рамках итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу".

В рядах умбрийцев оформил золотой дубль в сезоне 2023/24. Родители – тоже волейболисты. После завершения игровой карьеры отец перешел на тренерскую работу, а сын стал одним из его воспитанников.

К слову, ранее сборная Украины получила соперников на чемпионате мира-2025.

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