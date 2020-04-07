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Персонал Операторів ГРМ забезпечений засобами захисту і гарантованою оплатою праці

Новини » Енергетика     07.04.2020 - 12:08
Персонал Операторів ГРМ забезпечений засобами захисту і гарантованою оплатою праці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також організовано щоденний медичний огляд фахівців

Третину працівників газорозподільних компаній, які виконуючи свої обов'язки щодо безперебійної доставки газу, безпосередньо піддаються ризикам у зв'язку з епідемією COVID19, будуть отримувати надбавки до зарплати. З урахуванням підвищеного ризику такі фахівці забезпечені особистими засобами захисту і дезінфекції. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Щоденно 10 тисяч фахівців газорозподільних компаній виїжджають на аварійні виклики і усунення витоків газу, а також проводять екстрені та планові ремонти для стабільного газопостачання більш ніж 8 млн споживачів газу, лікарень та державних установ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для мінімізації ризику здоров'ю працівників забезпечено:

  • понад 270 тис од. засобів індивідуального захисту (маски, окуляри, рукавички тощо)
  • більше 9,2 тис захисних костюмів
  • 1,3 тис од. діагностичного обладнання

За словами прес-служби, організовано щоденний медичний огляд фахівців. Проводиться комплексна дезінфекція як робочих місць, техніки, так і автотранспорту згідно рекомендацій МОЗ. Всі співробітники оперативних служб, з урахуванням підвищеного ризику в період карантину, крім звичайної заробітної плати отримуватимуть надбавки, в першу чергу це стосується фахівців АДС і бригад при екстрених ремонтах.

"Також, для дотримання встановлених на період карантину заходів безпеки 10 тис співробітників газорозподільних компаній групи РГК переведені в режим вимушеного простою. В першу чергу це контролери та інші фахівці, які не можуть виконувати свою роботу віддалено і робота яких пов'язана з безпосереднім контактом з клієнтами. Усім працівникам цієї категорії виплачується 2/3 від зарплати, з дотриманням норм Кодексу законів про працю України. Звичайні умови оплати почнуть діяти відразу після того, як співробітники приступлять до виконання своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі розповіли, що інші фахівці газорозподільних компаній працюють в режимі віддаленого робочого місця". "Це дозволяє забезпечувати роботу дистанційних сервісів для клієнтів, а також оперативну діяльність підприємств. Група компаній РГК виплачує таким працівникам гарантовану частину заробітної плати в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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