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Первого президента Казахстана Назарбаева госпитализировали

Новина українською →
Астана, Пятница 20 января 2023 08:44
Первого президента Казахстана Назарбаева госпитализировали Фото: первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Казахстане сообщают о госпитализации первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Экс-лидер перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KazTag.

По данным источников, Назарбаев был госпитализирован в одну из клиник Астаны, где ему проводят комплексное обследование сердца. Медики отмечают, что возможна операция.

В то же время, по информации других СМИ, Назарбаева готовят к плановой операции.

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Позже пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай подтвердил, что Назарбаев перенес операцию на сердце.

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре", - отметил он.

Следует отметить, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В 2019 году он ушел с должности, а пост президента занял Касим-Жомарт Токаев.

Напомним, недавно Конституционный суд Казахстана отменил закон об "отце нации", таким образом лишив Назарбаева иммунитета и ряда привилегий.

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