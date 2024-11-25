Первый и исключительный. Зиннер установил уникальное достижение с триумфом в Кубке Дэвиса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

23-летний итальянский спортсмен покорил невиданную высоту. Он стал первым в истории теннисистом, который в течение одного сезона выиграл два мэйджора, Итоговый турнир и Кубок Дэвиса.

Зиннер четырьмя победами (одна – в парном разряде) приложился к победе сборной Италии в Кубке Дэвиса. "Адзурри" одолели сборную Нидерландов в финале. Ранее он триумфовал на ATP Finals, а также взял два "шлема" – Australian Open и US Open.

Кроме того, Зиннер в этом году выиграл хотя бы один сет в каждом из 79-ти поединков. Ранее такое достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру в 2005 году. В общей сложности итальянец одержал 73 победы. Завершил сезон-2024 Зиннер беспроигрышной 14-матчевой серией.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец Сан-Кандидо (Иннихен), рос в немецкоязычной среде области Трентино-Южный Тироль. Уверенно заговорил итальянским подростком. Во взрослый тур попал в 2018 году.

До вершин мужского тенниса добрался в 2022-м, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финал ATP Finals, а в начале 2024 года победил на Australian Open. После 1/2 финала "Ролан Гарроса" этого года стал первой ракеткой мира.

В сентябре триумфовал на US Open. В составе сборной Италии выиграл два Кубка Дэвиса подряд (2023, 2024). В общей сложности завоевал 18 титулов ATP и заработал почти 34 млн долларов призовых. Вне корта интересуется футболом и автогонками.