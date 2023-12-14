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Первый номер драфта оформил путбэк на спине центрового "Лейкерс": момент дня в НБА

Сан-Антонио, Четверг 14 декабря 2023 10:27
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Первый номер драфта оформил путбэк на спине центрового "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Виктор Вембаньяма набрал 30 пунктов против "озерников" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодая звезда покорил моментом на старте финальной четверти противостояния с "Лейкерс". Он молниеносно отреагировал на неудачный бросок Васселла и в полете уложил сверху, сделав статистом Вуда.

Выдающейся игры Вембаньямы снова не хватило "Сан-Антонио" для победы. "Лос-Анджелес" отметил выездной успех (122:119) и закрепился в топ-6 Западной конференции НБА. В свою очередь "Сперз" – здесь безнадежный аутсайдер.

Самым результативным в поединке стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. Он набрал 37 пунктов, совершил 10 подборов и отдал 1 ассист. Вембаньяма ответил дабл-даблом – 30 очков, 13 подборов, 2 передачи.

Кто такой Виктор Вембаньяма

Родился в пригороде Парижа, воспитанник французского "Нантера". На драфте НБА в этом году выбран "Сан-Антонио" под первым номером.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Равняется на защитника "Клипперс" Расселла Уэстбрука. Свободно говорит по-английски, а на родине получил диплом бакалавра с отличием в сфере естественных наук. Ради подготовки к выступлениям за океаном пропустил ЧМ-2023.

К слову, накануне звезда "Далласа" Дончич возглавил хит-парад моментов с хитрой передачей на партнера.

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