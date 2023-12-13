Первые 100 тысяч кв. метров по сертификатам "єВідновлення": как получить новое жилье

Механизм совершенствования использования жилищных сертификатов "єВідновлення" продолжается непрерывно. В частности, согласно принятому недавно в первом чтении законопроекту №10208, жилищный сертификат вскоре можно будет внести как часть оплаты в программе доступного ипотечного кредитования "еселя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Еще на прошлой неделе парламент в первом чтении принял законопроект, позволяющий принимать жилищные сертификаты для участия в программе есть обитель. В целом, выдача первых жилищных сертификатов началась уже в ноябре, а сам этап программы, касающийся именно уничтоженного, а не просто поврежденного имущества, стартовал 1 августа", - сообщила нардеп.

Она также отметила, что по состоянию на 12 декабря уже сформирован 1291 жилищный сертификат на общую сумму почти в 2,5 млрд гривен. А общая площадь жилья, по которому сформированы сертификаты, составляет почти 100 тыс. квадратных метров.

"В очередной раз подчеркиваю, что мы не ограничиваем украинцев в том, какое жилье выбирать вместо уничтоженного врагом, и в том, где оно может быть. Граждане могут выбрать жилье и на первичном, и на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины. Решать только людям, а мы даем им возможность для этого и инструмент", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, в общем, в результате российской вооруженной агрессии было повреждено или полностью уничтожено 40 млн кв. метров жилья, при том что полномасштабного вторжения Украина строила в среднем 9-10 млн кв. метров жилья в год. То есть фактически российские оккупанты лишили страну результата 4-летнего труда, отметила глава профильного комитета.

Она также отметила, что по состоянию на сегодня через Дію украинцы подали - 566 тыс. информационных сообщений о поврежденном или полностью уничтоженном имуществе. Но с учетом того, что на днях начался прием таких сообщений не только из-за действия, но и в ЦНАП-ах, нынешняя статистика будет еще изменяться в сторону роста.

Напомним, неделю назад сумма начисленных компенсаций за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье превысило 3 млрд. гривен. При том, что в конце октября эта сумма составила 2 млрд гривен, то есть за последние полтора месяца было согласовано на 50% больше компенсаций, чем за весь период работы этого этапа программы.

На эту же дату были сформированы первые тысячи жилищных сертификатов, в обмен на которые граждане получают новое жилье в случае, если нынешнее не повреждено, а уничтожено. При этом количество положительных решений по сертификатам растет очень стремительно - например, первые 500 были сформированы только 10 ноября. То есть, за последний почти месяц их было сформировано вдвое больше.