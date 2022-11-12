Первая в мире. Украина может стать зачинателем цифровых дипотношений, - МИД

Украина может стать первым в мире инициатором цифровых дипломатических отношений. Такое первенство наша страна может получить, подписав протокол об установлении дипотношений с Папуа-Новой Гвинеей в режиме онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Я предложил Джастину (главе МИД Папуа-Новой Гвинеи Джастину Ткаченко ред.) подписать протокол об установлении дипотношений с использованием современных технологий в режиме онлайн. Ранее Украина стала первым государством в мире, которое приравняло цифровой паспорт к аналоговому, а теперь может стать первым государством в мире, инициирующей цифровую установку дипотношений", - написал Кулеба.

Напомним, также министр иностранных дел сообщил, что Украина до сих пор не имеет дипломатических отношений с 7 странами мира.