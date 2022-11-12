ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первая в мире. Украина может стать зачинателем цифровых дипотношений, - МИД

Новина українською →
Киев, Суббота 12 ноября 2022 15:31
Первая в мире. Украина может стать зачинателем цифровых дипотношений, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может стать первым в мире инициатором цифровых дипломатических отношений. Такое первенство наша страна может получить, подписав протокол об установлении дипотношений с Папуа-Новой Гвинеей в режиме онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Я предложил Джастину (главе МИД Папуа-Новой Гвинеи Джастину Ткаченко ред.) подписать протокол об установлении дипотношений с использованием современных технологий в режиме онлайн. Ранее Украина стала первым государством в мире, которое приравняло цифровой паспорт к аналоговому, а теперь может стать первым государством в мире, инициирующей цифровую установку дипотношений", - написал Кулеба.

Напомним, также министр иностранных дел сообщил, что Украина до сих пор не имеет дипломатических отношений с 7 странами мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба МЗС Дипломатические отношения
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше