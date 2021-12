Перевозив начальника штабу оборони країни. В Індії розбився військовий вертоліт

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, також були врятовані троє постраждалих пасажири. Припускається, що загалом у гвинтокрилі могли перебувати 14 військових.

Зазначається, що на борту були члени сім'ї генерала та його помічники. Однак даних щодо стану держслужбовця поки що не надходила. На місце інциденту виїхали фахівці, які мають провести розслідування, щоб встановити причину події.

Відомо, що гвинтокрил прямував зі станції ВПС у Сулурі до штабного коледжу збройних сил у місті Веллінгтон, що на заході Індії.

#WATCH Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J