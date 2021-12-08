ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перевозив начальника штабу оборони країни. В Індії розбився військовий вертоліт

Новость на русском →
Індія, Середа 08 грудня 2021 11:06
Перевозив начальника штабу оборони країни. В Індії розбився військовий вертоліт Фото: в Індії розбився військовий вертоліт літак (twitter.com/ANI)
Автор: Марія Кучерявець

У штаті Тамілнад, що на півдні Індії, розбився військовий літак Mi-17V5. На його борту знаходився начальник штабу оборони індійських збройних сил генерал Біпін Рават.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, також були врятовані троє постраждалих пасажири. Припускається, що загалом у гвинтокрилі могли перебувати 14 військових.

Зазначається, що на борту були члени сім'ї генерала та його помічники. Однак даних щодо стану держслужбовця поки що не надходила. На місце інциденту виїхали фахівці, які мають провести розслідування, щоб встановити причину події.

Відомо, що гвинтокрил прямував зі станції ВПС у Сулурі до штабного коледжу збройних сил у місті Веллінгтон, що на заході Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Авиакатастрофа
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України