"Превращают в полигон для учений": Подоляк о тренировках оккупантов на ЗАЭС (видео)

Армия РФ провела военные учения на захваченной Запорожской атомной электростанции. Это является пренебрежением всеми правилами ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка .

"Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности", - говорится в сообщении.

Подоляк задал вопрос, будут ли заявления ООН или МАГАТЭ о недопустимости милитаризации ЗАЭС.

Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности. Будут ли заявления #ООН или #МАГАТЕ о недопустимости милитаризации #ЗАЭС ? Увидим ли мы санкции в отношении «Росатома»? Вопросы ядерной безопасности все чаще… pic.twitter.com/wpuicYCJ5Q — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2023

"Увидим ли мы санкции в отношении "Росатома"? Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков. Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Сначала в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако позже наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

К тому же, председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.