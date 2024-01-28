Переселенцы могут получить выплаты от ООН. В Минреитеграции рассказали детали

Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения.

Кто может претендовать на помощь

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Какие документы нужно иметь

Документ, удостоверяющий личность;

Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.п.);

Свидетельство о рождении детей (при наличии);

Номер банковской карты для выплаты пособия;

Личный телефонный номер.

Узнать подробности и задать вопросы вы можете на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом на электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org.

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