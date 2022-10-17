Переселенцы в Кропивницком получили первый гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал первый гуманитарный груз для мариупольцев, которые из-за войн были вынуждены временно переехать в Кропивницкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Речь идет о 1,2 тысяче продуктовых наборов, которые были доставлены в местный центр "Я - Мариуполь".

В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом, за время партнерства с центрами "Я - Мариуполь" гуманитарные наборы от Фонда уже успели получить переселенцы в Днепре, Киеве, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде и Львове.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.