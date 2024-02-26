Переселенцы из Бахмутской общины получают помощь от Фонда Ахметова в Желтых Водах

Бахмутяне получают продовольственную помощь на Днепропетровщине, в городе Желтые Воды. Выдачи осуществляются в хабе Бахмутского общества, куда Фонд Рината Ахметова передал около тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В продуктовый набор входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая помощь для людей, которые из-за войны войны налаживают жизнь в другом городе.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU.