"Переговори почнуться найближчим часом": Німеччина закликала закупити "Супутник V" для країн ЄС

Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V". Її ймовірно будуть використовувати держави Європейського союзу.

Про це пише DW .

Представник уряду ФРН заявив, що Єврокомісія поки вивчає, які з країн ЄС зацікавлені у придбанні російського препарату, а також з'ясовує, скільки саме необхідно доз.

"Ми попросили ЄК запустити процедуру придбання "Супутника V", - сказав він.

Німецький чиновник також додав, що "переговори почнуться найближчим часом".