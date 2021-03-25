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"Переговори почнуться найближчим часом": Німеччина закликала закупити "Супутник V" для країн ЄС

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 07:26
"Переговори почнуться найближчим часом": Німеччина закликала закупити "Супутник V" для країн ЄС Фото: вакцина Sputnik (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V". Її ймовірно будуть використовувати держави Європейського союзу.

Про це пише DW.

Представник уряду ФРН заявив, що Єврокомісія поки вивчає, які з країн ЄС зацікавлені у придбанні російського препарату, а також з'ясовує, скільки саме необхідно доз.

"Ми попросили ЄК запустити процедуру придбання "Супутника V", - сказав він.

Німецький чиновник також додав, що "переговори почнуться найближчим часом".

Раніше повідомлялося, що Європейська агенція лікарських засобів (ЕМА) направить у квітні в Росію групу експертів. Вони будуть перевіряти клінічні випробування і виробництво російської вакцини від коронавіруса "Супутник V".

Нагадаємо, європейський комісар Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавіруса "Супутник V".

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