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Просмотр прайс-кепов позволил оздоровить энергетический рынок, - Герус

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Суббота 19 августа 2023 18:52
Просмотр прайс-кепов позволил оздоровить энергетический рынок, - Герус Фото: народный депутат Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы) позволил трансформировать энергетический рынок в Украину в более здоровую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил глава Андрея Геруса.

"За последние месяц-два рынок (энергетический, - ред.) трансформировался в значительно более здоровую сторону. Есть профиль цены: когда дефицит (электроэнергии, - ред.) и есть нагрузка - цена выше, когда профицит - цена ниже. Мне кажется, что это очень рыночная ситуация, почти идентичная, как и в Европе", - убежден Герус.

Комментируя влияние пересмотра прайс-кепов на работу гидрогенерации в Украине он отметил, что от такой ситуации она должна выигрывать.

"Можете больше покрывать пиковую нагрузку, можете больше закачивать на ГАЭС, в течение дня и ночи, когда цена меньше. И мне кажется, что такая динамика рынка", - уточнил он.

Напомним, 27 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые предельные цены на рынке "на сутки вперед", а также внутрисуточном и балансирующем рынке.

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Андрей Герус Электроэнергия
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