Просмотр граничных цен на рынке электроэнергии поможет найти средства на ремонт инфраструктуры, - эксперт

Ослабление ценового ограничения (price-cap) на рынке электроэнергии позволит энергетическим компаниям получить средства для ремонта поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта энергетических программ "Центра Разумкова" Максима Белявского.

"НКРЭКУ должно, на мой взгляд, увеличить предельную цену на оптовом рынке для того, чтобы отреагировать на существенный рост себестоимости производства и распределения электрической энергии. Понятно, что с увеличением интенсивности вражеских обстрелов себестоимость и производства и распределения электрической энергии растут, потому что растут и затраты на непредсказуемые ремонтные работы", - сказал он.

Белявский отметил, что повышение ценовых ограничений никак не отразится на стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

Также, по его мнению, из-за утраты ликвидности некоторые субъекты хозяйствования на рынке электроэнергии уже почти находятся на стадии банкротства.

"Теплогенерирующие предприятия и другие хозяйствующие субъекты на рынке электроэнергии должны иметь, прежде всего, поток финансовых средств и за эту задачу отвечает, в частности, НКРЭКУ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Билявский заявлял, что увеличение ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать разрушенную инфраструктуру.

В октябре Россия стала массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за чего она испытала значительные разрушения, а по всей стране начались аварийные отключения электроэнергии.