ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Передали трем бригадам от громады Киева системы РЭБ "Апостол" и "Морок 5", - Кличко

Четверг 26 декабря 2024 19:05
UA EN RU
Передали трем бригадам от громады Киева системы РЭБ "Апостол" и "Морок 5", - Кличко Фото: Кличко передал трем бригадам от громады Киева системы РЭБ "Апостол" и "Морок 5" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал трем бригадам на передовую почти 60 систем РЭБ различных видов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня от громады Киева передали на фронт бойцам очередную партию необходимой помощи – 58 систем РЭБ. По 22 новых системы РЭБ "Апостол" (6-канальных) получили военные 27-й Печерской бригады и 25-й бригады имени князя Аскольда Национальной гвардии Украины. 14 специализированных танковых многоканальных РЭБов "Морок 5" передали бойцам 5-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что РЭБы позволяют эффективно противодействовать агрессору и спасают жизни наших защитников.

"Благодаря таким системам можно обнаруживать и гасить радио-, мобильную или спутниковую связь. Выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, сменив координаты на ложные", - подчеркнул он.

Также Кличко сообщил, что с начала года 27 и 25 бригады НГУ получили на оснащение по 30 млн грн из бюджета столицы.

"Мы и дальше продолжим помогать всем нашим военным, находя возможности и в бюджете города, и за внебюджетные средства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что общая сумма помощи, которую столичная громада направила в 2024 году на поддержку Сил обороны, составляет почти 10 миллиардов гривен. Это наибольшая сумма среди всех регионов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может