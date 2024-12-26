Передали трем бригадам от громады Киева системы РЭБ "Апостол" и "Морок 5", - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал трем бригадам на передовую почти 60 систем РЭБ различных видов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.
"Сегодня от громады Киева передали на фронт бойцам очередную партию необходимой помощи – 58 систем РЭБ. По 22 новых системы РЭБ "Апостол" (6-канальных) получили военные 27-й Печерской бригады и 25-й бригады имени князя Аскольда Национальной гвардии Украины. 14 специализированных танковых многоканальных РЭБов "Морок 5" передали бойцам 5-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ", - написал Виталий Кличко.
Мэр отметил, что РЭБы позволяют эффективно противодействовать агрессору и спасают жизни наших защитников.
"Благодаря таким системам можно обнаруживать и гасить радио-, мобильную или спутниковую связь. Выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, сменив координаты на ложные", - подчеркнул он.
Также Кличко сообщил, что с начала года 27 и 25 бригады НГУ получили на оснащение по 30 млн грн из бюджета столицы.
"Мы и дальше продолжим помогать всем нашим военным, находя возможности и в бюджете города, и за внебюджетные средства", - подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что общая сумма помощи, которую столичная громада направила в 2024 году на поддержку Сил обороны, составляет почти 10 миллиардов гривен. Это наибольшая сумма среди всех регионов Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.