ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Перечині Закарпатської області відновили 80-річний міст на трасі Н-13

Новость на русском →
Закарпатська область, Середа 22 грудня 2021 10:26
У Перечині Закарпатської області відновили 80-річний міст на трасі Н-13 Фото: у Перечині Закарпатської області відновили 80-річний міст на трасі Н-13 (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У Перечині Закарпатської області завершився ремонт мосту, збудованого 80 років тому. До початку відновлювальних робіт, які пройшли за програмою президента "Велике будівництво", міст перебував у незадовільному стані та не відповідав сучасним вимогам навантажень та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Службу автомобільних доріг у Закарпатській області у Facebook.

Ремонт мосту в Перечині - один із етапів відновлення автошляху національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

"2 місяці тимчасових незручностей і оновлений 12-метровий міст із проїжджою частиною у 8 метрів відповідає європейським стандартам якості", - зазначили в автодорі.

На мосту облаштовані також тротуари та встановлено перильну і бар'єрну огорожу, яка відповідає потребам людей з обмеженими можливостями.

Підрядник також очистив русло каналу вище та нижче за течією. Це захистить прилеглі до каналу будинки від підтоплень.

Нагадаємо, за програмою президента "Велике будівництво" в Україні за два останні роки вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких - легендарний міст у Запоріжжі, який був недобудом 15 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Велике будівництво
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі