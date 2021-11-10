У Пентагоні попередили про небезпеку кризи на кордоні з Польщею

Пентагон вважає, що поточна міграційна криза на польсько-білоруському кордоні може призвести до дестабілізації обстановки в регіоні. Вашингтон не отримував запитів від Варшави щодо надання допомоги у військовій сфері у зв'язку з тим, що відбувається.

США враховують потенційний дестабілізаційний вплив міграційних дій в регіоні.

"Ми маємо зосередитися на підтримці наших союзників і партнерів і на тому, що ми не бажаємо ескалації цієї ситуації або будь-якої іншої на європейському континенті до того рівня, коли можуть відбутися прорахунок і конфлікт", - додав Кірбі.

Він повідомив, що від Польщі не надходило будь-яких запитів про допомогу з боку американських військових у зв'язку з тим, що відбувається.