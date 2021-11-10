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У Пентагоні попередили про небезпеку кризи на кордоні з Польщею

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Вашингтон, Середа 10 листопада 2021 01:36
У Пентагоні попередили про небезпеку кризи на кордоні з Польщею Фото: США заявили про небезпеку кризи на польсько-білоруському кордоні (twitter.com/terytorialsi)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон вважає, що поточна міграційна криза на польсько-білоруському кордоні може призвести до дестабілізації обстановки в регіоні. Вашингтон не отримував запитів від Варшави щодо надання допомоги у військовій сфері у зв'язку з тим, що відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

США враховують потенційний дестабілізаційний вплив міграційних дій в регіоні.

"Ми маємо зосередитися на підтримці наших союзників і партнерів і на тому, що ми не бажаємо ескалації цієї ситуації або будь-якої іншої на європейському континенті до того рівня, коли можуть відбутися прорахунок і конфлікт", - додав Кірбі.

Він повідомив, що від Польщі не надходило будь-яких запитів про допомогу з боку американських військових у зв'язку з тим, що відбувається.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький допустив, що Білорусь може організувати маршрут мігрантів до ЄС через Україну.

Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".

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