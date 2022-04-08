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Пентагон: ймовірно, Путін відмовився від спроб захопити Київ

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Вашингтон, П'ятниця 08 квітня 2022 11:28
Пентагон: ймовірно, Путін відмовився від спроб захопити Київ Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що, ймовірно, президент Росії Володимир Путін відмовився від спроб захопити Київ. І переключив увагу на схід і південь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на defensenews.com.

"Путін думав, що він може дуже швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю, але він помилявся... Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль по захопленню столиці і тепер зосередив свою увагу на півдні і сході країни", - заявив Остін на слуханнях в комітеті Сенату з питань збройних сил.

Він також додав, що Пентагон зосередився на подальшій підтримці української армії новими озброєннями.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на джерела в Пентагоні писало, що відступ російських військ з Київської області не означає, що Путін відмовився від планів захопити Київ. Передбачається, що він може повторити наступ.

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