Пентагон: ймовірно, Путін відмовився від спроб захопити Київ
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що, ймовірно, президент Росії Володимир Путін відмовився від спроб захопити Київ. І переключив увагу на схід і південь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на defensenews.com.
"Путін думав, що він може дуже швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю, але він помилявся... Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль по захопленню столиці і тепер зосередив свою увагу на півдні і сході країни", - заявив Остін на слуханнях в комітеті Сенату з питань збройних сил.
Він також додав, що Пентагон зосередився на подальшій підтримці української армії новими озброєннями.
Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на джерела в Пентагоні писало, що відступ російських військ з Київської області не означає, що Путін відмовився від планів захопити Київ. Передбачається, що він може повторити наступ.
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