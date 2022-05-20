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Пентагон знищив останню ракету М55 із хімічною зброєю

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П'ятниця 20 травня 2022 12:09
Пентагон знищив останню ракету М55 із хімічною зброєю Фото: Пентагон знищив останню ракету М55 із хімічною зброєю (defense.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони США заявило про знищення останньої ракети М55 із хімічною зброєю. Усі інші запаси хімічних снарядів планують знешкодити до 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Ракету було знищено в рамках виконання міжнародної Конвенції щодо заборони хімічної зброї.

"Ми дуже раді, що досягли ключового етапу на шляху до повного хімічного роззброєння", - сказав заступник помічника міністра оборони США зі скорочення загроз і контролю над озброєннями Кінгстон Райф.

Знищення ракет відбувалось на армійському складу Блу Грасс 9 липня 2021 року. За рік були знешкодженні близько 18 тисяч снарядів. Вже до 2023 року США планує знищити усі запаси хімічної зброї.

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Сполучені Штати Америки Хімічна зброя
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