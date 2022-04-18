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Пентагон підтвердив перекидання сил РФ на схід і південь України

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Вашингтон, Понеділок 18 квітня 2022 19:58
Пентагон підтвердив перекидання сил РФ на схід і південь України Фото: Пентагон нарахував 11 нових БТГ військ РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів заявив про збільшення чисельності угруповань військ РФ у східних і південних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Із кінця минулого тижня Росія, за оцінкою Пентагону, додала 11 батальйоних тактичних груп (БТГ) до наявних сил на сході та півдні України. Тепер загальна кількість БТГ окупантів сягнула 76-ти.

"Вони збільшили свої можливості всередині України", – заявив чиновник американського Міноборони, додавши, що всі російські сухопутні сили на території України зараз зосереджені саме в згаданих регіонах.

Тим часом США відправили до України ще чотири рейси військово-технічної допомоги з нового пакету на 800 млн доларів. Ще один рейс із озброєнням прибуде "в найближчі 24 години".

Нагадаємо, що ООН відкрила офіс у Києві та запропонувала Україні та РФ провести гуманітарні перемовини.

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