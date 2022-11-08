Зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в Украине и используются подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны США генерала Патрика Райдера.

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS. Патрик Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

"ВСУ уже применяют два передаваемых им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе", - добавил спикер.

ЗРК NASAMS

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.

ATACMS

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.

Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.