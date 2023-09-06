На пенсию в Украине в 60 лет выйти не получится: почему и что нужно делать

Чтобы в Украине выйти на пенсию в 60 лет в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Отметим, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от обретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста.

В частности, для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2023 году, имеет менее 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

При этом минимально необходим страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.

Страховой стаж, который дает право выхода на пенсию, определяется на дату достижения возраста 60, 63 или 65 лет.

К примеру, мужчине исполнилось 60 лет 1 февраля 2023 года, его приобретенный страховой стаж на эту дату - 29 лет 6 месяцев. А необходимый страховой стаж - 30 лет.

Если, работая, мужчина обретет 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 30 лет. Пенсия будет назначена с даты обращения.

Добавим, что размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсии в Украине

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 провели индексацию пенсий и повысили размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

Причем повышения пенсий до конца этого года ждать не стоит. Следующая индексация запланирована на весну 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.