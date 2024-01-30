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Пенсии для чернобыльцев. ПФУ объяснил, какие выплаты будут в 2024 году

Вторник 30 января 2024 20:52
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Пенсии для чернобыльцев. ПФУ объяснил, какие выплаты будут в 2024 году Иллюстративное фото: ПФУ объяснил, какие выплаты будут в 2024 году для "чернобыльцев" (kg ua)
Автор: Наталья Кава

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии. Ее размер рассчитывают исходя из разных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя:

  • по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Что касается размера по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

  • I группа – 8187,48 грн;
  • II группа – 6549,98 грн;
  • III группы – 5048,95 грн;
  • для детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

  • І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год – 13 376,21 грн;
  • ІІ группа – 80% – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ группа – 60% – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Напомним, ранее мы сообщали,сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году .

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