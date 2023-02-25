Пенсия за выслугу лет: кому назначается и какие размеры

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Пенсии за выслугу лет из солидарной системы

Пенсии за выслугу лет назначаются:

Независимо от возраста:

- артистам при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет

- работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин - от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10. 2017

- работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017

- спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

После достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 - женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:

- диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации

- бортпроводникам;

- работникам железнодорожного транспорта и метрополитена

- работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах

- механизаторам (докерам-механизаторам) в портах

- плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности

Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.

Пенсии за выслугу лет военным

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при условии

увольнение с военной службы:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются: от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги.

Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Размеры пенсий определяются - 60 % суммы их месячной заработной платы.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет - женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами - 55 лет.

Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.