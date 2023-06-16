Пенальти, вмешательство VAR и поздний гол: как Испания пробилась в финал Лиги наций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига наций, 1/2 финала

Испания – Италия – 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 88 – Иммобиле, 11 (пенальти)

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Мощный прессинг испанцев дал плоды уже на 3-й минуте. Оборона итальянцев ошиблась на своей половине, позволив Пино перехватить мяч. Крайний нападающий вошел в штрафную и техничено уложил в правый угол.

Впрочем, итальянская команда сумела быстро отыграться. Теперь огрех допустила "Фурия Роха" – защитник Ле Норман сыграл рукой в собственной штрафной зоне. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Иммобиле.

А на 21-й минуте Италия вообще оказалась впереди. Это Фраттези вырвался на оперативное пространство после искусного заброса из глубины поля и пробил Симону в "домик". Однако, с помощью системы Видеоассистент рефери судейская бригада обнаружила офсайд в несколько сантиметров.

Вырвала же победу "Фурия Роха" на последних минутах. Затяжная атака испанцев перед завершением основного времени привела к удару Родри с дистанции, а Хоселу в хоккейном стиле подставил ногу перед вратарем и вывел пиренейцев в финал.

Там сборная Испании будет противостоять Хорватии. Финал состоится 18 июня в Роттердаме. Итальянцы же сыграют утешительный финал против сборной Нидерландов. Этот поединок в воскресенье примет Энсхеде.