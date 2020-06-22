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Печерський суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан"

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 22:13
Печерський суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан"
Фото: миколаївський завод "Океан" (з відкритих джерел)

До 2016-го підприємство перебувало в групі компаній російського олігарха Ігоря Юсуфова

Печерський районний суд Києва відмовив у знятті арешту з суднобудівного підприємства "Океан". Власник підприємства Василь Капацина заявив, що суд став інструментом спланованої атаки.

Про це Капацина заявив у коментарі "Українським новинам".

За його словами, арешт на миколаївський суднобудівний завод "Океан" був накладений за клопотанням Генеральної прокуратури України в січні 2020 року з формулюванням "для того, щоб зберегти стратегічний об'єкт для держави".

Втім, за його словами, держава не має ніякої частки у власності підприємства. Завод був проданий Фондом держмайна у 2000-му році нідерландської компанії Damen Shipyards Group. Після цього підприємство кілька разів перепродувалося.

До 2016-го підприємство перебувало в групі компаній російського олігарха Ігоря Юсуфова, колишнього міністра енергетики РФ, афілійованого зі структурами "Газпрому", і було доведене до банкрутства. Робота заводу була зупинена, а заборгованість по зарплаті для більш ніж 1000 працівників становила 90 млн грн.

Тільки у 2018 році після закінчення процедури банкрутства завод виставили на відкриті торги, і він був викуплений торговим домом "Аннона", що належить бізнесменові Василю Капацині.

Підставою для накладення арешту, наголошує він, став єдиний допит слідчим прокурором ГПУ Ігоря Ігнатова, фігуранта кримінальних справ, пов'язаних з рейдерськими захопленнями. У цих свідченнях Ігнатов стверджує, що "Океан" належить офшорній компанії Zonel Operations Limited, а банкрутство було проведено з порушенням процедури.

"Більше ніякого додаткового слідства прокуратура не проводила. Для арешту заводу їй виявилося досить дезінформації", - говорить Капацина.

Через накладений прокуратурою арешт, завод "Океан", який з 2019-го року почав відновлюватися, знову опинився ізольований від глобального ринку. За словами власника, розірвано п'ять іноземних контрактів.

На зустрічі з колективом підприємства 19 червня 2020 року Василь Капацина заявив, що за наявною у нього інформацією Генпрокуратура має намір передати майно заводу Нацагентству з пошуку й управління активами (АРМА).

В інтерв'ю "Цензор.нет" власник заводу "Океан" розповів, в якому фінансовому стані купував підприємство.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України заводПечерский райсуд
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