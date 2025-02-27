Пациентские организации предупреждают об уменьшении ассортимента лекарств с 1 марта

Качественные импортные лекарства могут исчезнуть из украинских аптек из-за ручного регулирования цен и фармрынка со стороны государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пациентской организации.

Так, Всеукраинский совет защиты прав пациентов прогнозирует существенное сокращение импорта в Украину иностранных препаратов и общее подорожание лекарств для населения уже с 1 марта, когда вступит в силу решение СНБО о стабилизации цен на лекарственные средства.

"И без этого незначительный для ведущих западных фармкомпаний рынок Украины, в частности из-за войны, станет еще менее привлекательным в результате искусственного регулирования цены на лекарственные средства. В результате украинцы не смогут купить качественные западные лекарства, потому что их фактически "запретят" продавать в Украине.

Инициативы предусматривают ручное регулирование цен и удешевление на 30% для 100 наименований лекарств, но другие (почти 7900) подорожают. Лекарства будут производиться меньшими партиями, отменяются специальные программы, благодаря которым аптеки имели скидки", - говорится в заявлении организации.

Всеукраинский совет защиты прав пациентов призывает КМУ изменить постановление №168, изменить решение СНБО и разработать новые инициативы, которые будут сбалансированными и нивелировать все риски для пациентов.

Как известно, с 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом президента.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в "Закон о лекарственных средствах", который глава государства сегодня подписал. Такие меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования на лекарственные средства.