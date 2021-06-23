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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо кримських татар

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Страсбург, Середа 23 червня 2021 21:21
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо кримських татар Фото: Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

ПАРЄ на сьогоднішньому засіданні схвалила резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму. Документ містить низку вимог до Росії.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на сторінці у Facebook.

Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще 2 - утрималися.

"Це важливий вияв підтримки тим, хто в окупованому Криму продовжує потерпати від політичних та релігійно мотивованих переслідувань російської окупаційної влади", - заявила Джапарова.

За словами заступниці глави МЗС, російській стороні не вдалося приховати факти вбивств, насильницьких зникнень, катувань, безкарності, постановочних судових процесів, дискримінацію представників кримськотатарського народу та інших злочинів в окупованому Криму.

"Здійснення всіх тих протиправних практик, які створюють атмосферу страху, ворожнечі та беззаконня в Криму", - наголосила вона.

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ПАРЄ Крим резолюция
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