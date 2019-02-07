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Парубій не є фігурантом кримінальних проваджень ДБР

Новини » Суспільство    07.02.2019 - 12:56
Парубій не є фігурантом кримінальних проваджень ДБР
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

ДБР проводить розслідування за фактом прийняття посадовими особами апарату ВР рішень про щомісячні виплати депутатам коштів на оренду житла

Голова Верховної ради Андрій Парубій не є фігурантом кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ДБР.

Як відомо, слідчі центрального апарату ДБР проводять досудове розслідування за фактом прийняття посадовими особами апарату Верховної ради України рішень про щомісячні виплати нардепам коштів на оренду житла або оренда готельного номера.

Списки народних депутатів, які скористалися правом на отримання коштів, розміщені на офіційному сайті ВР. У той же час, за даними слідства окремі народні депутати не мали права на отримання зазначених коштів, оскільки були забезпечені житлом в місті Києві, або в 30 км від нього.

Повідомляється, що апарат ВРУ забезпечує соціально-побутові і житлові умови народним депутатам, а також працівникам апарату. Крім того, апарат організує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, забезпечує дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

з Огляду на викладене, в діях посадових осіб апарату Ради вбачаються можливі ознаки кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду державним чи громадським інтересам )

У той же час, в ГБР звернули увагу, що Він не є працівником апарату Верховної ради і не фігурує у кримінальному провадженні ДБР.

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