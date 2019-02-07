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Парубій підписав зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС та НАТО

Новини » Політика    07.02.2019 - 18:08
Парубій підписав зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС та НАТО
Фото: Парубій та автор закону Порошенко після голосування ВР (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон буде передано на підпис Порошенку

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу та НАТО, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, перед закриттям вечірнього пленарного засідання парламенту Парубій оголосив про спроби реєстрації постанов щодо скасування голосування за зміни до Конституції. Спікер ВР зазначив, що прийняття змін до Конституції відбувається за особливою процедурою, а тому не може бути скасоване постановою.

"Я маю право зараз невідкладно підписати зміни до Конституції, які ми сьогодні прийняли… Тому я невідкладно підписую закон України №9037… і передаю його на підпис президенту", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, у четвер Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 335 парламентарів проголосували за прийняття документа.

Як писало РБК-Україна, автор закону, президент Петро Порошенко заявив, що завдання щодо вступу нашої держави в НАТО і ЄС є реальним.

Додамо також, посольство Сполучених Штатів в Україні підтримує закріплення у Конституції України курсу на членство в НАТО і Євросоюзі.

Рада просить НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі Рада внесла зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО
Теми: Засідання Ради
Новини України ЕвросоюзНАТОАндрій ПарубійКонституция
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