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Партнертство з НАТО має ключове значення для ЄС, - Могеріні

Новини » Політика    31.01.2019 - 03:34
Партнертство з НАТО має ключове значення для ЄС, - Могеріні
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

Співпраця ЄС і НАТО зміцнилася за останні кілька років

Для Європейського союзу партнерство з НАТО має ключове значення в питанні зміцнення оборони країн-членів Альянсу. Про це сказала Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, інформує РБК-Україна з посиланням на сайт Євроради.

Про це Могеріні сказала в середу, 30 січня, під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Бухаресті.

"Наше партнерство з НАТО є ключовим: воно зміцнилося протягом кількох останніх років. Той факт, що нам вдається зміцнювати європейську оборону і в той же час зміцнювати співробітництво між ЄС і НАТО дозволяє мені почувати гордість, і я хотіла б подякувати його (Єнса Столтенберга, - ред.) за особистий внесок у цю роботу", - сказала Могеріні.

У четвер, 31 січня, міністри ЄС почнуть обговорення європейських оборонних проектів, зокрема, так званого Постійного структурованого співробітництва (PESCO), програм фінансування оборонних досліджень, впровадження інноваційних технологій, а також проведення поточних операцій ЄС у сфері безпеки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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