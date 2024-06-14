Партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент еще раз осмотрел Стрелковую бухту и сообщил, что МПК-49 "Александровец" все еще не покинул бухту", - говорится в сообщении.

Как отметили партизаны, интенсивность военного присутствия в бухте не снизилась, а наоборот появилось еще больше военной техники.

"Россияне, вероятнее всего, еще не отдают себе отчет в том, что обратный отсчет существования этого корабля пошел, и того, что им стоило бы уже давно покинуть полуостров", - добавили в "АТЕШ".

Фото: партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)