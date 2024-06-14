Партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (фото)
Партизаны обнаружили противолодочный корабль Военно-морского флота России МПК-49 "Александровец" в Стрелковой бухте Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"Наш агент еще раз осмотрел Стрелковую бухту и сообщил, что МПК-49 "Александровец" все еще не покинул бухту", - говорится в сообщении.
Как отметили партизаны, интенсивность военного присутствия в бухте не снизилась, а наоборот появилось еще больше военной техники.
"Россияне, вероятнее всего, еще не отдают себе отчет в том, что обратный отсчет существования этого корабля пошел, и того, что им стоило бы уже давно покинуть полуостров", - добавили в "АТЕШ".
Фото: партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)
Разведки партизан в Крыму
Напомним, что недавно агент партизанского движения провел разведку аэродрома Херсонес во временно оккупированном Севастополе и собрал важные данные о вражеском объекте.
Также партизаны провели разведку Севастопольской бухты в Крыму. Они обнаружили суда РФ и указали точные координаты местоположения надводной техники оккупантов.
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