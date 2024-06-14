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Партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (фото)

Севастополь, Пятница 14 июня 2024 18:26
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Партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (фото) Фото: партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Партизаны обнаружили противолодочный корабль Военно-морского флота России МПК-49 "Александровец" в Стрелковой бухте Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент еще раз осмотрел Стрелковую бухту и сообщил, что МПК-49 "Александровец" все еще не покинул бухту", - говорится в сообщении.

Как отметили партизаны, интенсивность военного присутствия в бухте не снизилась, а наоборот появилось еще больше военной техники.

"Россияне, вероятнее всего, еще не отдают себе отчет в том, что обратный отсчет существования этого корабля пошел, и того, что им стоило бы уже давно покинуть полуостров", - добавили в "АТЕШ".

Фото: партизаны обнаружили противолодочный корабль РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Разведки партизан в Крыму

Напомним, что недавно агент партизанского движения провел разведку аэродрома Херсонес во временно оккупированном Севастополе и собрал важные данные о вражеском объекте.

Также партизаны провели разведку Севастопольской бухты в Крыму. Они обнаружили суда РФ и указали точные координаты местоположения надводной техники оккупантов.

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