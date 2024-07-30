"Партизан" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Партизан" – "Динамо" состоится 31 июля в столице Сербии. Поединок примет арена "Партизан". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Букмекерская контора Favbet определила команду Александра Шовковского фаворитом поединка с коэффициентом 1,81. На победу "черно-белых" принимают ставки с баллом 4,45. Даже ничейный итог стал более вероятным с кэфом 3,95.

На минимальную победу "Динамо" заложило перспективный коэффициент 9,80. Смелой идеей будет ставка на автогол одной из команд с неплохим кэфом 6,50. Вариант же, что гол в свои ворота будет первым в матче, увеличит выигрыш в 22 раза.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу отечественного гранда составил 1,78. На "Партизан" можно поставить с баллом 4,10. Кэф на ничью похож – 4,00.

Любители открытого футбола могут поставить на голы обеих команд в каждом тайме с коэффициентом 9,50. Неожиданный вариант – заложиться на итоговую нулевую ничью с солидным кефом 12,50.

Команда Шовковского уничтожила "Партизан" в Люблине (6:2) с голами Шапаренко, Бражко, Караваева, Кабаева, Попова и Пихаленко. "Бело-синие" фактически обеспечили себе выход в следующий этап. Там соперником киевлян будет шотландский "Рейнджерс".