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"Партизан" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Белград, Вторник 30 июля 2024 10:55
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"Партизан" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" перед первым поединком против "Партизана" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Белградский "Партизан" примет киевское "Динамо" во втором поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Партизан" – "Динамо" состоится 31 июля в столице Сербии. Поединок примет арена "Партизан". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Букмекерская контора Favbet определила команду Александра Шовковского фаворитом поединка с коэффициентом 1,81. На победу "черно-белых" принимают ставки с баллом 4,45. Даже ничейный итог стал более вероятным с кэфом 3,95.

На минимальную победу "Динамо" заложило перспективный коэффициент 9,80. Смелой идеей будет ставка на автогол одной из команд с неплохим кэфом 6,50. Вариант же, что гол в свои ворота будет первым в матче, увеличит выигрыш в 22 раза.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу отечественного гранда составил 1,78. На "Партизан" можно поставить с баллом 4,10. Кэф на ничью похож – 4,00.

Любители открытого футбола могут поставить на голы обеих команд в каждом тайме с коэффициентом 9,50. Неожиданный вариант – заложиться на итоговую нулевую ничью с солидным кефом 12,50.

Команда Шовковского уничтожила "Партизан" в Люблине (6:2) с голами Шапаренко, Бражко, Караваева, Кабаева, Попова и Пихаленко. "Бело-синие" фактически обеспечили себе выход в следующий этап. Там соперником киевлян будет шотландский "Рейнджерс".

К слову, ранее "Полесье" уступило "Олимпии" из Любляны в квалификации Лиги конференций.

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