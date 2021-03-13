Партія "Слуга народу" змінила структуру, створивши новий орган

"Слуга народу" затвердила нову редакцію статуту партії, який вносить зміни в структуру політсили. Крім політради, з'явиться Національна рада громад, куди за посадою входять голови усіх обласних організацій, а також міських організацій Києва і Севастополя.

Таке рішення було прийнято на XI з'їзді "Слуги народу", передає кореспондент РБК-Україна.

Аналогічна структура буде введена і на обласному рівні партії. Зокрема, на місцевому рівні буде підніматися питання про відкликання депутатів фракцій СН у місцевих радах.

Згідно з рішенням з'їзду, політрада партії "Слуга народу" налічуватиме 73 члени.

Хто увійшов до політради парії "Слуга народу"

До складу політради СН увійшли, зокрема:

нардепи: Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко (взяв самовідвід), перший віце-спікер Руслан Стефанчук,

Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко (взяв самовідвід), перший віце-спікер Руслан Стефанчук, члени Кабміну: міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська.

Всього на з'їзді партії було обрано 64 людини, інших 9 членів дооберуть пізніше. Фінальний склад політради буде до 16 квітня.