Партия Моди обвинила США в дестабилизации ситуации в Индии, - Reuters

Партия Бхаратия джаната премьер-министра Индии Нарендры Моди обвинила Госдепартамент и другие госструктуры США в попытке дестабилизировать Индию. К заявлению также присоединились группа журналистов-расследователей и лидер оппозиции Рахул Ганди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обвинение стало неожиданностью, поскольку за последние два десятилетия между Нью-Дели и Вашингтоном сложились прочные отношения, и власти стран пообещали в дальнейшем укреплять связи, несмотря на некоторые разногласия.

Партия Конгресса Ганди использовала статьи Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые "сосредотачивались исключительно" на Adani Group (основанная в 1980-х как фирма по торговле биржевыми товарами. - ред.) и ее вероятной близости к правительству, чтобы подорвать репутацию Моди.

В прошлом месяце в США главе группы Гаутаму Адани и семерым другим лицам были предъявлены обвинения в участии в схеме подкупа индийских чиновников на сумму 265 миллионов долларов. Группа назвала эти обвинения "безосновательными".

Статьи OCCRP также содержат обвинения государственным хакерам Индии в использовании шпионского программного обеспечения Pegasus израильского производства для преследования критиков правительства. Ранее правительство отрицало оба обвинения.

Ранее партия Бхаратия джаната обвиняла Ганди, OCCRP и 92-летнего миллиардера, финансиста и филантропа Джорджа Сороса в нападениях на Моди.

В четверг политсила процитировала сообщение французских СМИ, в котором говорилось о том, что OCCRP финансируется Агентством США по международному развитию и "другими государственными деятелями" вроде Сороса.

"Глубинное государство имело четкую цель дестабилизировать Индию, нацелившись на премьер-министра Моди. За этой повесткой дня всегда стоял Государственный департамент США... OCCRP служил медиа-инструментом для реализации повестки дня "глубинного государства", - отметила партия в серии сообщений на X.

Реакция США

Представитель Госдепартамента заявил, что правительство США оказывает поддержку для профессионального развития и развития потенциала журналистов, но это "не влияет на редакционные решения или направление деятельности этих организаций".

"Очень жаль, что правящая партия Индии выступает с подобными обвинениями", - сказал представитель партии.

В четверг национальный представитель партии Бгаратия джаната и член парламента Самбит Патра, повторил эти обвинения на официальном брифинге для СМИ.

"Французская группа журналистов-расследователей... обнаружила, что... 50% финансирования OCCRP поступает непосредственно от Государственного департамента США. OCCRP служит медиа-инструментом для реализации глубинных государственных планов", - сказал Патра.

Сорос и партия "Конгресс" не сразу ответили на запросы о комментариях для Reuters. Министерство иностранных дел Индии также не ответило на просьбу прокомментировать обвинения правящей партии в адрес Госдепартамента.

В заявлении OCCRP говорится о том, что это независимое средство массовой информации, которое не связано ни с одной политической партией.

"Правительство США, хотя и предоставляет определенное финансирование OCCRP, не имеет права голоса в наших редакционных процессах и не контролирует наши репортажи", - отмечается в заявлении.

В последнее время правительство столкнулось с кризисом из-за обвинений США против Гаутама Адани, которого, по словам лидеров оппозиции, всегда защищал Моди. На прошлой неделе парламент страны несколько раз приостанавливал работу, поскольку оппозиционные депутаты требовали обсуждения этого вопроса.

Партия Бхаратия джаната Моди и Адани отрицают эти обвинения.