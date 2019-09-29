Партія Курца лідирує на виборах в парламент Австрії

Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

Партія колишнього канцлера Австрії набирає на дострокових виборах 37% голосів

В Австрії п'ять політичних партій подолали 4% бар'єр і проходять до національної ради (нижня палата парламенту) за підсумками дострокових виборів, лідирує Консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з її головою Себастьяном Курцем. Про це повідомляє АРА.

Партія АНП набирає на дострокових виборах 37% голосів. Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) набирає 22% голосів, права Австрійська партія свободи (АПС) набирає на виборах 16% голосів. Четвертою йде партія "Зелені" - 14%, партія "Нова Австрія" з 8% на п'ятому місці.

За даними екзитполу австрійського телеканалу OE24.TV, партія Курца також набирає 37% голосів, СДПА утримує друге місце з 23% голосів, а за АПС проголосували 17% виборців. "Зелені", згідно з даними телеканалу, набирають 12% голосів, а партія "Нова Австрія" - 8%. "Список Петера Pil'ca" отримує 2% і не долає бар'єр у 4%.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Австрії проходять дострокові парламентські вибори 29 вересня. Перші виборчі дільниці відкрилися в неділю вже в 6 годин ранку.