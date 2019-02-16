ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США направлять додаткову гуманітарну допомогу Венесуелі

Новини » Політика    16.02.2019 - 03:12
США направлять додаткову гуманітарну допомогу Венесуелі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Партія буде спрямована 16 лютого в колумбійське місто Кукута

Сполучені Штати Америки (США) направлять ще одну партію гуманітарної допомоги Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, гуманітарна допомога буде спрямована 16 лютого в колумбійське місто Кукута на кордоні з Венесуелою. У загальній складності США відправлять 250 тонн гуманітарної допомоги, яка включає в себе продуктові та гігієнічні набори. Повідомляється, що це буде зроблено у відповідь на прохання Хуана Гуайдо, якого американська влада визнала тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели додаткові санкції проти Венесуели.

РБК-Україна писало, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом. Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели "законно обраного президента і уряду".

Трамп підписав декларацію про введення режиму надзвичайного стану в США Порошенко обговорив з головою Комітету Сенату США нові санкції проти Росії
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся