США направлять додаткову гуманітарну допомогу Венесуелі

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Партія буде спрямована 16 лютого в колумбійське місто Кукута

Сполучені Штати Америки (США) направлять ще одну партію гуманітарної допомоги Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, гуманітарна допомога буде спрямована 16 лютого в колумбійське місто Кукута на кордоні з Венесуелою. У загальній складності США відправлять 250 тонн гуманітарної допомоги, яка включає в себе продуктові та гігієнічні набори. Повідомляється, що це буде зроблено у відповідь на прохання Хуана Гуайдо, якого американська влада визнала тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели додаткові санкції проти Венесуели.

РБК-Україна писало, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом. Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели "законно обраного президента і уряду".