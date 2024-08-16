В парламенте Турции произошла массовая драка из-за оскорбления партии Эрдогана (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TBMM.

Парламент Турции собрался на внеочередное заседание для того, чтобы решить вопрос депутатского статуса Джана Аталая. Он отбывает 18-летнее заключение по делу о протестах против застройки Стамбула в 2013 году. Однако смог успешно баллотироваться из тюрьмы на парламентских выборах от "Рабочей партии Турции".

Во время выступления с трибуны его коллега Ахмет Шик воскликнул в адрес депутатов от "Партии справедливости и развития" - "У вас нет стыда!". После вынужденного перерыва Шик снова начал критиковать власть – и началась драка.

Стоит отметить, что лидером Партии справедливости и развития является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как депутат от Партии справедливости и развития Алпай Озалан бьет Шика, когда тот стоит за трибуной, и как Шик падает на землю. В этот момент другие депутаты спешат вмешаться и между ними начинается потасовка.

Кто такой Джан Аталай

47-летний Джан Аталай является одним из участников дела, связанного с массовыми протестами против правительства Реджепа Тайипа Эрдогана в 2013 году, которые начались из-за проекта перестройки центра Стамбула и охватили другие города Турции.

Тогда Эрдоган жестоко разогнал протесты, после чего начались преследования Аталая и еще одного организатора - бизнесмена и диссидента Османа Кавала.

Избранный от "Рабочей партии Турции" Аталай отбывает 18-летний срок заключения по делу об антиправительственных протестах 2013 года.

Два решения Конституционного суда Турции признали нарушение прав Джана Аталая, но Верховный апелляционный суд отказался исполнять их, оставив приговор в силе и возбудив дела против судей. В январе это решение было зачитано в парламенте, запустив процедуру лишения Аталая мандата, но он успешно баллотировался на выборах, находясь в тюрьме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа Турция, не объясняя причины, заблокировала доступ к соцсети Instagram.

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