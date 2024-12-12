Парламент решит судьбу достройки энергоблоков: Нагорняк призвал поддержать атомную энергетику

Народный депутат Сергей Нагорняк призвал коллег в Верховной Раде принять государственное решение, которое позволит начать достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это станет важным шагом в укреплении энергетической независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы-Украина".

"На следующей неделе парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект. Я надеюсь, что народные депутаты проявят государственную позицию, ведь развитие атомной энергетики является критически важным для нашей страны. Это вопрос энергетической безопасности, который не терпит проволочек", - подчеркнул Нагорняк.

По его словам, "Энергоатом" уже имеет договоренности с одним из американских банков по финансированию проекта, а также собственные ресурсы для старта работ. По прогнозам, завершение строительства третьего энергоблока возможно за 3-4 года, а четвертого - за 4-5 лет.

Нагорняк также подчеркнул, что развитие атомной энергетики имеет поддержку украинцев: согласно последним социологическим исследованиям, более 80% граждан выступают за достройку новых энергоблоков.

"Это возможность не только обеспечить страну дешевой электроэнергией, но и создать новые рабочие места для украинцев, в частности для работников Запорожской АЭС, которые из-за оккупации вынуждены ждать возвращения к своей работе", - добавил Нагорняк.

"Мы должны принять это решение, чтобы обеспечить энергетическую стабильность и сделать важный шаг в восстановлении Украины", - подытожил народный депутат.