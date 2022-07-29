ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Парламент підтримав скорочення відатків на купівлю газу "Нафтогазом", - Тимошенко

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 16:21
Парламент підтримав скорочення відатків на купівлю газу "Нафтогазом", - Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

"Батьківщина" запобігла розкраданню бюджетних коштів з боку НАК "Нафтогаз України", а також ініціювала розслідування причин незадовільного стану енергетичної сфери та встановлення винних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії Юлію Тимошенко у Facebook.

"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам таки вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 млрд гривень", - наголосила парламентар.

Так, Рада підтримала рішення, згідно з якими:

  • запроваджено мораторій на підвищення тарифів для населення і цін для теплокомуненерго на весь час воєнного стану та 6 місяців після його завершення;
  • скорочено на 63 мільярди гривень (тобто на 20%) видатки на купівлю газу;
  • санкціоновано аудит НАК "Нафтогаз" та його дочірніх компаній;
  • зобов’язано уряд надати дані щодо балансу палива;
  • створено спеціальну комісію, яка з’ясує причини та встановить винних у нинішньому колапсі енергетичної сфери.

Тимошенко зазначила, що ТСК очолить Олексій Кучеренко.

"Чия фаховість у питаннях ЖКГ ні у кого не викликає сумнівів. Щойно члени комісії проаналізують діяльність головних енергетичних монополій, ми зможемо напрацювати план виходу з кризової ситуації", - підсумувала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Парламент Тимошенко Нафтогаз України
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні