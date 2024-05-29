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Не паркуйся где попало: какой размер штрафов за нарушение правил

Среда 29 мая 2024 18:00
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Не паркуйся где попало: какой размер штрафов за нарушение правил Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Неправильная парковка - это распространенное нарушение, за которое водителей часто штрафуют.

В каких случаях водитель может получить штраф за парковку – читайте в материале РБК-Украина.

Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях и правилах дорожного движения.

Содержание

1. Где нельзя парковаться

2. Размер штрафов

Где нельзя парковаться

Чтобы избежать штрафов за нарушение правил парковки, важно знать, где категорически запрещено оставлять свое транспортное средство. Согласно ПДД Украины, к таким местам относятся:

1. Места, где запрещена остановка:

  • Эстакады, мосты, путепроводы и под ними;
  • Тоннели;
  • Трамвайные пути.

2. Места, создающие препятствия:

  • Узкие участки дороги, где парковка затруднит движение других авто;
  • Тротуары, где проход для пешеходов будет меньше чем 2 метров (за исключением случаев, когда разрешают знаки);
  • Газоны.

3. Зоны действия запрещающих знаков:

  • "Остановка запрещена";
  • "Стоянка запрещена".

4. Несоблюдение дистанции:

  • Ближе 5 метров до контейнеров для мусора;
  • Ближе 10 метров до выезда с прилегающей территории, перекрестка, пешеходного перехода, места выполнения дорожных работ;
  • Ближе 30 метров до остановки общественного транспорта;
  • Ближе 50 метров до железнодорожного переезда.

Размер штрафов

Сумма штрафов за остановку или парковку под автостоянкой в некоторых случаях может достигать 680 гривен, а вот за знак «запрещено» - 340 гривен (если парковка мешает движению транспорта) и даже до 1020-1700 (когда остановка или стоянка осуществляется водителями, не имеющими удостоверения инвалида, на месте предназначенном для тех кто имеет удостоверение инвалида, или осуществляет перевозку людей с инвалидностью).

Если водитель, нарушивший правила парковки, оплатил штраф за неправильную парковку в течение 10 дней, сумма штрафа будет уменьшена вдвое.

Если штраф не уплачен в течение одного месяца, он принудительно взыскивается государственной исполнительной службой, и только оплата производится уже два раза.

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