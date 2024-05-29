Не паркуйся где попало: какой размер штрафов за нарушение правил
Неправильная парковка - это распространенное нарушение, за которое водителей часто штрафуют.
В каких случаях водитель может получить штраф за парковку – читайте в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях и правилах дорожного движения.
Содержание
Где нельзя парковаться
Чтобы избежать штрафов за нарушение правил парковки, важно знать, где категорически запрещено оставлять свое транспортное средство. Согласно ПДД Украины, к таким местам относятся:
1. Места, где запрещена остановка:
- Эстакады, мосты, путепроводы и под ними;
- Тоннели;
- Трамвайные пути.
2. Места, создающие препятствия:
- Узкие участки дороги, где парковка затруднит движение других авто;
- Тротуары, где проход для пешеходов будет меньше чем 2 метров (за исключением случаев, когда разрешают знаки);
- Газоны.
3. Зоны действия запрещающих знаков:
- "Остановка запрещена";
- "Стоянка запрещена".
4. Несоблюдение дистанции:
- Ближе 5 метров до контейнеров для мусора;
- Ближе 10 метров до выезда с прилегающей территории, перекрестка, пешеходного перехода, места выполнения дорожных работ;
- Ближе 30 метров до остановки общественного транспорта;
- Ближе 50 метров до железнодорожного переезда.
Размер штрафов
Сумма штрафов за остановку или парковку под автостоянкой в некоторых случаях может достигать 680 гривен, а вот за знак «запрещено» - 340 гривен (если парковка мешает движению транспорта) и даже до 1020-1700 (когда остановка или стоянка осуществляется водителями, не имеющими удостоверения инвалида, на месте предназначенном для тех кто имеет удостоверение инвалида, или осуществляет перевозку людей с инвалидностью).
Если водитель, нарушивший правила парковки, оплатил штраф за неправильную парковку в течение 10 дней, сумма штрафа будет уменьшена вдвое.
Если штраф не уплачен в течение одного месяца, он принудительно взыскивается государственной исполнительной службой, и только оплата производится уже два раза.
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