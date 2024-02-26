В Париже лидеры ЕС встретились для того, чтобы "разбить идею Путина о победе"

Около 20 европейских лидеров провели встречу в понедельник, 26 февраля, в Париже. Встреча посвящена вопросу войны в Украине и вероятной угрозе от российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Sky News.

Как рассказал один из советников президента Франции Эммануэля Макрона, европейские лидеры встретились, чтобы "разбить идею Путина о том, что он побеждает".

Также они обсудят поставки боеприпасов в Украину на фоне того, что Россия усилила свое наступление на фронте.

"Наша цель – разбить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", - сказал советник.

По его словам, этой встречей Макрон хотел развеять "обреченность и угрюмость" Мюнхенской конференции по безопасности, совпавшей со смертью Алексея Навального.

Также на встрече Чехия выразила намерение лоббировать инициативу закупки сотен тысяч боеприпасов в третьих странах.

Мюнхенская конференция по безопасности

В пятницу, 16 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.

Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Владимир Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля. С главными заявлениями президента можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Анонсированная помощь Украине

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров, которые в ближайшие недели можно будет передать Украине.

А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о решении передать Украине всю артиллерию, которую ее страна имеет в запасе.

Кроме того, в Мюнхене украинская делегация подписала соглашение с германской компанией Rheinmetall об открытии в Украине завода по производству снарядов.

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