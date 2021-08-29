З 30 серпня на дорогах України з'являться нові ділянки з TruCAM: список місць

З понеділка, 30 серпня, в шести областях України з'явиться 10 нових ділянок фото- і відеофіксації порушень швидкості за допомогою приладів TruCAM. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Патрульной полиции .

З 30 серпня 2021 року Патрульна поліція України збільшує кількість місць, де патрульні будуть контролювати дотримання швидкісного режиму за допомогою приладів вимірювання швидкості TruCAM.

Пости з'являться на 10 нових ділянках в шести областях України - в.Донецкій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській.

Також додатково збільшується кількість використовуваних приладів. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках.

Де будуть працювати нові радари TruCAM

Донецька область

м. Краматорськ, вул. Левобережна

Житомирська область

4-9 км автошляху Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище

Запорізька область

м. Запоріжжя, вул. Скворцова

м. Бердянськ, Мелітопольске шосе

Івано-Франківська область

51-55 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига

137-139 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига

113-116 км автошляху Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський

Кіровоградська область

м. Кропивницький, вул. Вокзальна

м. Кропивницький, вул. Мурманська

Харківська область

519-532 км автошляху М-03 Киъв - Харікв - Довжанський

Про наближення до місць використання приладів вимірювання швидкості водіям будуть повідомляти дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень.

У місцях фіксації порушень швидкісного режиму буде стояти службовий автомобіль з ввімкненими синіми проблисковими маячками.