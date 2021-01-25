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У Парижі 300 мігрантів зайняли будівлю колишнього дитсадка. Вимагають захист і укриття

Париж, Понеділок 25 січня 2021 00:12
У Парижі 300 мігрантів зайняли будівлю колишнього дитсадка. Вимагають захист і укриття
Фото: Париж (pexels)
Автор: Даша Харченко

Близько 300 мігрантів в Парижі зайняли будівлю одного з непрацюючих дитячих садків. Вони вимагають надати їм укриття від холоду і захист у розпал пандемії коронавірусу.

Про це повідомляють BFMTV і Figaro.

Більшість протестувальників - це мігранти, які в листопаді розбили наметовий табір на площі Республіки в Парижі. Після чого їх розігнала поліція.

У мерії заявили, що в найближчі години мігрантам будуть надані місця для ночівлі у двох шкільних спортивних залах, оскільки приміщення покинутого дитячого садка не опалюється.

Нагадаємо, 15 січня в центрі Парижа група близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напала на 14-річного українця Юрія, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Нещодавно десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці по всій Франції на знак протесту проти закону "Про глобальну безпеку". За даними поліції, до протестів по всій країні приєдналися 34 тис. осіб, організатори стверджують, що загальна кількість мітингувальників була ближче до 200 тисяч.

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