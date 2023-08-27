Париж первым в ЕС запретит прокат электросамокатов

Начиная с 1 сентября во французском Париже будет невозможно арендовать электрический самокат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF .

По данным издания, мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств в Париже. Тем самым французская столица станет первой в ЕС, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению.

Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно воспользоваться до конца августа.

Это решение основывается на итогах городского референдума по использованию электросамокатов. В голосовании приняло участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

Причиной проведения такого голосования стали проблемы, создающие разбросанные кое-как по всему городу самокаты, но особенно беспокойство о безопасности их пользователей.

RTBF отмечает критику этого референдума соответствующими компаниями, которые, прежде всего, указывают на низкую явку - 7,46%. "Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были другими: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация", - написали три частных компании-оператора в совместном коммюнике.

В 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тыс. поездок на электросамокатах.

Напомним, мы сообщали, что жители Парижа на референдуме проголосовали за запрещение проката электросамокатов в столице Франции.

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