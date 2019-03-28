ПАТ "Закарпатгаз" оскаржуватиме в суді штраф НКРЕКП

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В акті перевірки ПАТ "Закарпатгаз" не вказано, яку саме норму законодавства було порушено Оператором ГРМ

ПАТ "Закарпатгаз" готує адміністративний позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому обґрунтує незаконність Постанови НКРЕКП та вимагатиме її скасування. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що в акті перевірки ПАТ "Закарпатгаз" не вказано, яку саме норму законодавства було порушено Оператором ГРМ. Підприємство не погоджується з даним рішенням НКРЕКП. ПАТ "Закарпатгаз" підкреслює, що діяло виключно в межах чинного законодавства, а саме Закону про Ринок ПГ, Кодексу ГРМ, типового договору на розподіл ПГ.

"Таке рішення НКРЕКП не має об’єктивних підстав та є політично вмотивованим. Станом на 27 березня проведено перевірку та прийнято рішення стосовно семи компаній, в тому числі і ПАТ "Закарпатгаз". Абсолютно всі вони винесені за єдиним шаблоном на основні ідентичних актів і без достатніх юридичних обґрунтувань", – зазначив технічний директор ПАТ "Закарпатгаз" Олександр Голуб.

За словами прес-служби, у своїй діяльності підприємство керується рядом нормативних актів, у тому числі законом України "Про ринок природного газу" та положенням Кодексу ГРМ. Ці документи надають правові та регламентні підстави для здійснення таких донарахувань.

"Кодекс газорозподільних мереж прийнятий НКРЕКП. В ньому міститься посилання на методику, яку використовували Оператори для приведення обсягів газу до стандартних умов. І якщо Комісія вважає що це неправильно, то саме вона має всі повноваження врегулювати це питання на законодавчому рівні. Бо зараз виходить, що штрафують Операторів ГРМ за те, що вони виконують положення цього нормативного документу. Інакше як політичним таке рішення не назвеш", – наголосив Олександр Голуб.

Також у компанії зазначили, що неприведення газу до стандартних умов створює дискримінацію одних споживачів за рахунок інших, адже розрахунок обсягів спожитого ними газу здійснюється в різних умовах.

"Виходом з цієї ситуації є перехід на розрахунки за газ в енергетичних одиницях. Накладення штрафів на Операторів ГРМ не вирішить питання по суті", - йдеться у повідомленні.