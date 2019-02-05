ПАТ "Волиньгаз": споживачі звернулись до Контакт-центру більше 600 тис. разів

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Торік фахівці зафіксували понад 250 тис. дзвінків волинян на номери Контакт-центру

У 2018 році споживачі природного газу звертались більше 600 тис. разів до Контакт-центру компанії “Волиньгаз”. Активнішому спілкуванню з клієнтами сприяє відкриття трьох нових Центрів обслуговування клієнтів - у м. Ковель, смт. Ратне та м. Камінь-Каширський. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що більше 50 тис. споживачів скористались функцією голосовий помічник (IVR). СМС на номер 7104 з показаннями лічильника газу надіслали майже 280 тис. волинян. Найбільшою популярністю користується “живе спілкування”, тому кількість дзвінків не зменшується. Торік фахівці зафіксували понад 250 тис. дзвінків волинян на номери Контакт-центру.

“У минулому році рівень обслуговування зріс. В Україні відкрили рекордну кількість нових Центрів обслуговування. Двері для споживачів газу відкрили майже три десятки сучасних клієнтських офісів у більш ніж 10 областях. На Волині, зокрема, почали працювати три нові Центри обслуговування клієнтів (ЦОК): у містах Ковелі та Камені-Каширську й смт. Ратне,” - розповідає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ “Волиньгаз” Юрій Петрук.

За словами прес-служби, нові клієнтські сервіси називають найзручнішими у комунальній сфері.

"Регіональна газова компанія, в підпорядкуванні якої працює ПАТ “Волиньгаз”, першою серед надавачів комунальних послуг масово запровадила сервіси для своїх клієнтів. Зокрема, споживачі звикли до новинок - у 2018 році почав працювати мобільний додаток 104 Mobile та перший чат-бот у Вайбері. До слова, за перший місяць зареєструвалось майже дві тисячі волинських споживачів природного газу", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що більше 90% коштів з кожного кубометру газу отримують підприємства НАК "Нафтогаз України". І тільки близько 7% газорозподільні підприємства. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти утримуються газові мережі встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба працює контакт-центр та центри обслуговування клієнтів по всій Україні.