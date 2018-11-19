ПАТ "Рівнегаз" цього року збільшить збиток у 5 разів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат операторів ГРМ

При збереженні діючого тарифу на розподіл газу ПАТ "Рівнегаз" за підсумками року збільшить збиток у 5 разів. Минулий рік компанія також завершила зі збитком 29,3 млн гривень, а за 9 місяців поточного року він вже становить 136,4 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Діяльність з доставки газу споживачам залишається збитковою. Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат операторів ГРМ. Найбільшою проблемою є різниця в вартості газу для технологічних потреб.

"Тарифом, встановленим НКРЕКП для ПАТ "Рівнегаз" передбачено, що компанія закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5900 гривень за тисячу кубічних метрів (без ПДВ). Фактична ціна природного газу в поточному році становить 11217 гривень за тисячу кубічних метрів (без ПДВ)", - говорить начальник відділу бюджетування та економічного планування ПАТ "Рівнегаз" Руслан Пархомець.

Тому в діючому тарифі компанії ПАТ "Рівнегаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 160,2 млн гривень. А вартість закупівлі цього газу на ринку становить 317,9 млн гривень. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 51,3% від всієї тарифної виручки, ця різниця в ціні стала головною причиною отримання збитків.

В прес-службі зазначають, що продовжують зростати й інші статті витрат, пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість дизельного пального та бензину, необхідного в першу чергу для роботи аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Рівнегаз" та інших служб, з початку року зросла відповідно на 12% і 8%, а за минулий рік - більше ніж на 20%.

14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу, яка й досі не набрала чинності. Впродовж поточного року ПАТ "Рівнегаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. У прес-службі закликають НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.