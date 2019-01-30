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ПАТ "Криворіжгаз": обсяги споживання газу за 2018 рік зменшилися на 3,3%

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 21:20
ПАТ "Криворіжгаз": обсяги споживання газу за 2018 рік зменшилися на 3,3%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані компанії

Загальний обсяг споживання газу на Криворіжжі за 2018 склав 1042,3 млн куб. м, що на 3,3% менше, ніж у 2017 році. В результаті ПАТ "Криворіжгаз" недоотримало близько 12,5 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використовувала газу на 0,1 млн куб. м (4,3%) менше, промисловість - на 39,8 млн куб. м (5,5%), а населення - на 6,3 млн куб. м (4,5%). За словами прес-служби, таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані ПАТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні 5 років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 26%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Марина Терентьєва.

"Крім того, ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на 01.01.2019, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед ПАТ "Криворіжгаз" у розмірі 20,9 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами ПАТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу впало на 19%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2016 роки скоротився на 26%.

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